Le indiscrezioni di Amadeus dopo Sanremo Giovani.

Dopo la proclamazione dei cinque vincitori del Sanremo Giovani, che accedono così alla 70esima edizione del Festival, il direttore artistico Amadeus ha svelato che all’Ariston ci sarà Tiziano Ferro «tutte le sere». «Ne abbiamo cominciato a parlare – ha aggiunto il conduttore ravennate – sicuramente canterà. Il resto vedremo».

Poi, in merito alle donne che affiancheranno Amadeus, il diretto interessato ha detto: «Mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne». Tuttavia, nessun nome al momento: «Finché non ho la certezza…».

Amadeus ha anche parlato di Fiorello: «Potrà fare quello che vuole al Festival. È mio fratello», aggiungendo: «Non so cosa sta preparando, non so se porterà la sua edicola qui. Fin dal primo momento gli ho detto che non voglio faccia l’ospite, ma che si senta libero di decidere cosa fare e quando».

Amadeus ha svelato che Fiorello è stato uno dei primi che ha chiamato dopo che in estate gli è stata affidata la direzione del Festival: «Sei agitato? Mi chiese. Gli risposi di no, e lui replicò: io sì«.

Sul forfait di Jovanotti (nella settimana del Festival sarà in Perù per un giro in bicicletta), Amadeus ha detto: «Evidentemente ha un progetto diverso, mi dispiace che non ci sarà, ma rispetto la sua scelta».

Infine, Al Bano ha confermato che sarà uno dei super ospiti insieme a Romina Power. Ai Lunatici, trasmissione di Rai Radio 2, però, ha palesato un po’ di delusione: «per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara […] Hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così».