Bellissimo gesto della fidanzata di CR7

Ieri sera, durante la terza puntata del Festival di Sanremo, tra le protagoniste femminili c’è stata Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, presente in prima fila all’Ariston.

Stasera, invece, è la volta di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Il parallelismo è d’obbligo e, durante la conferenza stampa di stamattina, la modella 25enne di Arese, parlando dell’assenza del pilota, ha detto: «È in Malesia a fare i test della MotoGp ma anche se fosse stato a Tavullia, in Italia, non avrei voluto che fosse qui per evitare quello che è successo a Georgina Rodriguez».

Per la Novello, infatti, i riflettori sono stati più accesi sul campione portoghese che sulla 26enne argentina. E spesso c’è stata un’interazione tra il palco e l’attaccante della Juventus. «Georgina – ha detto Francesca Sofia- si è comunque presa il suo merito perché è stata bravissima».

Su Cristiano Ronaldo è intervenuto anche Marco Masini ma per un altro motivo. La premessa: il pluri pallone d’oro ha regalato la sua maglia della Juventus ad Amadeus, noto tifoso interista. Un gesto che non è piaciuto al cantante toscano: «Nei panni di Ronaldo sarei stato più delicato e invece della maglia della Juventus avrei portato ad Amadeus quella del Portogallo. Non è perché sono della Fiorentina, ma la grandezza della Juve dipende anche dal nostro Paese, che non permette ad altre città di costruire un indotto calcistico, con la costruzione ad esempio di stadi adeguati».

Comunque sia, è giusto rimarcare un bellissimo gesto di Georgina Rodriguez: donerà il suo compenso di 140mila euro circa all’ospedale Regina Margherita di Torino. Già nel Natale scorso la modella e il calciatore avevano fatto una sorpresa ai bambini che ricoverati lì.