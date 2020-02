Su YouTube la più visualizzata è la Lamborghini

Finita la gara sanremese con la vittoria di Diodato con la canzone Fai Rumore, è già tempo di capire quali siano le canzoni più visualizzate su YouTube a poche ore dalla chiusura del Festival.

Ebbene, le tendenze attuali hanno una regina che, in classifica regionale, è arrivata 21esima, ovvero terz’ultima: Elettra Lamborghini. Musica (e il resto scompare), infatti, ha già superato quota due milioni di visualizzazioni e dimostra quale sia il distacco tra i ‘puristi’ della musica e il resto dell’utenza italiana della musica.

Dopo la 25enne bolognese c’è Francesco Gabbani, secondo al Festival: Viceversa ha superato il tetto del milione di visualizzazioni. L’ultimo gradino del podio, infine, coincide con quello della classifica generale: Pinguini Tattici nucleari con Ringo Starr.

E il vincitore? Diodato è, al momento, al quarto posto: 1,4 milioni di visualizzazioni per il video Fai Rumore, ricordando che il 38enne rappresenterà l’Italia all’European Song Contest, che si svolgerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 12 al 16 maggio. A seguire troviamo Piero Pelù con Gigante che, magari, avrebbe meritato una posizione più alta in classifica e non il seppur dignotoso 5° posto. Per il rocker fiorentino quasi 500mila visualizzazioni.

Infine, non si può non segnalare il dato strepitoso degli ascolti della serata finale: la serata finale, infatti, è stata seguita da oltre 11,4 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. Superati, quindi, gli ascolti totalizzati dal Festival di Claudio Baglioni. L’anno scorso, infatti, il dato dello share fu del 56,6%. Un successo della coppia Amadeus – Fiorello che merita senza dubbio un bis, non trovate?