"Glicine" è una canzone in cui mi ritrovo molto, un pezzo emozionante

Cinque le partecipazioni alla kermesse prima di questa

Di cosa parla il brano Glicine

Noemi torna a Sanremo

Noemi torna al Festival con GLICINE

Sono passati esattamente 11 anni da quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta – con il nome di Veronica Scopelliti – sul palco di X Factor, ma oggi Noemi non potrebbe più essere in forma di così. A mostrarcelo ogni giorno è il suo account Instagram, e a confermarcelo ieri sera è stata la sua partecipazione alla grande soirée in cui Amadeus ha annunciato in diretta su Ra1 i big di Sanremo 2021.



Cinque le partecipazioni di Noemi a Sanremo



Per Noemi il Festival non è di certo una novità: la sua prima volta palco dell’Ariston è stata nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, seguita da Sono solo parole nel 2012, Un uomo è un albero e Bagnati dal sole nel 2014, La borsa di una donna nel 2016 e Non smettere mai di cercarmi nel 2018. Quest’anno invece, Noemi parteciperà a Sanremo con il brano inedito Glicine.

Ai RaiPaly, Noemi racconta la Telefonata con Amadeus

«Quando mi ha chiamato Amadeus ho passato il telefono a mio marito, siccome era un numero sconosciuto, perché pensavo fosse qualche call center e invece era lui!» ci ha raccontato durante lo shooting della nostra copertina dedicata al festival. Ha poi definito “Glicine” «una canzone in cui mi ritrovo molto, è un pezzo emozionante» e per il festival di quest’anno si augura che «Possa essere un arcobaleno che colora finalmente questo cielo che nell’ultimo anno non è stato proprio chiaro».

Noemi non solo Sanremo

Anche la fiction l’ha vista prendere parte ad una produzione: nel 2016 ha interpretato se stessa nella miniserie di Raiuno Baciato dal sole; al cinema, invece, ha cantato due brani della colonna sonora di “Ribelle-The Brave”. Per Noemi anche un riconoscimento dal Guinnes World Record.

«Cantare quest’anno a Sanremo ha un grande significato, spero di fare una buona figura!».