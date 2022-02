Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin si commuove e Amadeus lo abbraccia

Redazione di

01/02/2022

“Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci?'”. Così Amadeus ha sospeso la conduzione per indossare il cappello da autista, uscire dall’Ariston e salire su una macchina da golf per andare dal green carpet a prendere i vincitori rock della scorsa edizione: i Maneskin. “È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile – ha detto Amadeus – ma per i Maneskin questo ed altro”. “A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale”, ha confessato Damiano David, il frontman della band che sul finale si è commosso. Dopo un’intensa esibizione di Coraline, infatti, Damiano ha pianto e Amadeus lo ha abbracciato. Il gruppo romano, vincitore lo scorso anno del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, hanno avuto un’accoglienza calorosa al pubblico dell’Ariston: applausi e tutti in piedi che, alla prima uscita sul palco, hanno proposto la canzone Zitti e Buoni.

“Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci?'”. Così Amadeus ha sospeso la conduzione per indossare il cappello da autista, uscire dall’Ariston e salire su una macchina da golf per andare dal green carpet a prendere i vincitori rock della scorsa edizione: i Maneskin. “È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile – ha detto Amadeus – ma per i Maneskin questo ed altro”.

“A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale”, ha confessato Damiano David, il frontman della band che sul finale si è commosso. Dopo un’intensa esibizione di Coraline, infatti, Damiano ha pianto e Amadeus lo ha abbracciato.

Il gruppo romano, vincitore lo scorso anno del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, hanno avuto un’accoglienza calorosa al pubblico dell’Ariston: applausi e tutti in piedi che, alla prima uscita sul palco, hanno proposto la canzone Zitti e Buoni.