Le parole del duo che andrà all'Eurovision Song Contest

“Essere qui con lui e vincere questo Festival, era una cosa che poteva accadere solo con lui, guardarci senza espressione mentre siamo sullo stesso palco con Elisa e Gianni Morandi e vinciamo noi. È assurdo”.

Così Mahmood, dopo aver vinto con Blanco il Festival di Sanremo 2022, parlando del loro rapporto e della decisione di partecipare insieme.

A proposito di Brividi, il loro brano, Mahmood e Blanco lo hanno descritto come un testo che parla di amore, delle sue tante sfaccettature e dei sui tanti risvolti. “Sicuramente autobiografico”, che rispecchia e racconta “il nostro vissuto”. Del resto, “il potere delle canzoni è di essere sincere e di raccontare tutto quello che ci succede, anche il sentirsi sbagliati, che è una paura che di base abbiamo tutti anche quando pare superata”.

Blanco ha detto: “Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo”, parlando dei suoi genitori, a cui ha dedicato la vittoria.

Mahmood, invece, non ha voluto dedicarla aa nessuno. La loro collaborazione è nata in studio da Michelangelo (il produttore del brano, n.d.r.)”. “Eravamo lì tutti e due, poi Ricky si è messo al piano e io ho accennato il ritornello”, ha aggiunto Mahmood. Non si sa ancora se le loro strada continueranno insieme. “E’ ancora troppo presto per dirlo”.

La finale del festival di Sanremo ha ottenuto su Rai1 (dalle 21.22 all’1.48) 13 milioni 380 mila telespettatori pari al 64.9%. L’anno scorso l’ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share.