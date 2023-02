Interpreteranno Azzurro di Paolo Conte

Stasera, venerdì 10 febbraio, il duo siciliano Colapesce Dimartino si esibirà in duetto con Carla Bruni e interpreteranno Azzurro, la mitica canzone di Paolo Conte, cantata anche da Adriano Celentano.

La coppia, dopo il successo di Musica leggerissima, sta ottenendo riconoscimenti anche per Splash, brano dedicato al peso delle aspettative, il più votato dalla sala stampa nella seconda serata e, al momento, all’ottava posizione della classifica generale.

Dimartino (Antonio Di Martino), come riportato da Italpress, ha raccontato: “Siamo partiti da ‘Ma io lavoro per non stare con te’, concetto in cui molti di identificano”. E Colapesce (Lorenzo Urciullo) ha aggiunto: “Onestamente siamo piacevolmente sorpresi dall’accoglienza che non ci aspettavamo perché la costruzione di ‘Splash’ è più difficile rispetto a ‘Musica leggerissima’ e non era scontato che arrivasse così”.

Tuttavia, niente aspettative per questo Festival: “Non ci sentiamo molto in competizione, portiamo una canzone che ci rappresenta tanto. Certo la gara c’è, è innegabile, ma non abbiamo molte aspettative”.

Il duetto con Carla Bruni

La coppia di artisti siciliani ha scelto Azzurro perché “Paolo Conte è un autore poco portato. Non abbiamo faticato a convincere Carla Bruni: l’abbiamo contattata tramite la nostra casa discografica, lei ci ha detto che ascolta le nostre canzoni e che sarebbe stata felice di esserci”.

E ancora: “Abbiamo pensato a lei perché ha una voce suadente ed elegante, molto adatta alla prima parte dell’arrangiamento molto eterea solo chitarra e voce”. L’idea iniziale, però, era quella di invitare il coro dei detenuti di San Vittore, “troppo complicata dal punto di vista logistico per essere realizzata. Sarebbe stato bello sentirli cantare: ‘Il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va’, ma per le autorizzazioni ci sarebbero voluti 4 mesi”.

Una volta archiviato il Festival di Sanremo, Colapesce DiMartino debutteranno al cinema con La primavera della mia vita, film in uscita il 20 febbraio in cui sono coinvolti come attori e autori della colonna sonora della quale fa parte anche ‘Splash’.