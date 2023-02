A Viva Rai2

Fiorello, che condurrà, a partire da stanotte, l’edizione speciale sul Festival di Sanremo, di Viva Rai2 su Rai1, ha scherzato stamattina sul messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarà letto stasera da Amadeus.

Lo showman siciliano ha ‘svelato’ il contenuto della lettera: “Buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro paese. Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”.

Fiorello si è poi collegato con Fedez – che oggi, alle 18.40, debutterà su Rai2 per lo speciale di Muschio Selvaggio sul Festival – che, parlando di Chiara Ferragni, ha detto: “Ieri mia moglie ha voluto vedermi ma non perché le mancavo ma per farmi la lista delle cose che non devo fare. Posso solo dire che indosserà un abito molto particolare. Di più non posso dire sennò mi fai divorziare, Fiorello”.