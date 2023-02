L'intervista

Divertente, elegante, con la battuta sempre pronta. Abbiamo imparato a conoscerla e ad amarla nei panni di Perla Cercilli, vicina di casa di Lisa, personaggio politicamente scorretto della fiction RAI ‘Non dirlo al mio capo’, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Lei è Chiara Francini, attrice, autrice ed editorialista che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua ironia e al suo talento e che stasera condurrà insieme ad Amadeus e Gianni Morandi la quarta serata del Festival di Sanremo.

Chiara Francini arriva a Sanremo con un look da “regina di cuori’

In conferenza stampa stamattina si è presentata con un look da diva anni ’50, da perfetta “regina di cuori”. Intervistata da Carmen Guadalaxara, giornalista de IlTempo.it e collaboratrice di Blogsicilia.it per tutta la durata delle kermesse, Chiara Francini ha spiegato il senso del suo outfit e della sua partecipazione a Sanremo.

Perla sei arrivata!

Sì. È arrivata anche Perla, che è in me e dalla quale alla fine non mi discosto mai.

Questo cuore che batte d’amore?

Perché devo far capire subito che le cose le faccio con il cuore. Il Festival di Sanremo è qualcosa di molto affettuoso, qualcosa di domestico, quasi un altro elemento della famiglia, perché poi è un evento intorno al quale tutte le famiglie si riuniscono ed era così anche per me quando ero piccola.

Qual è la tua canzone preferita di Sanremo?

Credo quella di Colapesce e Dimartino.

E invece del passato?

Maledetta primavera della Goggi, che era la canzone mia e di mia mamma.

Del Festival del passato chi ti ricordi?

Beh Pippo! Amadeus sta un po’ incarnando il prosieguo del mio amatissimo Pippo. Mi ricordo Albano, che peraltro c’è ancora. Marcella Bella, Loretta Goggi, Anna Oxa, Fiordaliso, ma anche Grignani, Paola e Chiara. Personaggi che stasera ritroverò qui e quindi sono molto contenta di condurre la serata delle cover.

Cosa ti aspetti da Amadeus e da Gianni? Ti aspetti qualcosa di particolare?

Ma guarda noi siamo un trio all’erta e pieni di brio e quindi ci si può aspettare di tutto da noi tre.

“Mi sento molto fortunata e riconoscente”

Amadeus nel presentarla alla stampa ha raccontato il loro primo incontro. “Ci siamo conosciuti ai Soliti Ignoti – ha spiegato il direttore artistico di Sanremo – è un’attrice di cinema fiction e soprattutto teatro bravissima, quindi le faccio un grande in bocca al lupo”.

In risposta l’attrice ha dichiarato: “Sono molto riconoscente di essere qua, insieme ad Amadeus a cui devo la mia presenza, che è arrivata in maniera magica. Sono stata chiamata nella maniera più naturale e più bella, e io mi sento una ragazza – anche se non lo sono più da almeno una decina d’anni – molto fortunata e molto riconoscente”.