Porterò sul palco la mia personalità

Cresce l’attesa per il debutto di Francesca Fagnani al Festival di Sanremo. La giornalista e conduttrice televisiva italiana, nota al grande pubblico per il programma cult “Belve”, sarà, infatti, la seconda conduttrice ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston.

Dopo aver lavorato con giornalisti del calibro di Santoro, Minoli e Giannini, la giornalista compagna di Enrico Mentana è pronta a cimentarsi in una nuova entusiasmante avventura.

“Porterò sul palco me stessa. Che altro?”

“È banale da dire, ma sì, sono emozionata” – ha esordito così la giornalista romana, che ha poi sottolineato di provare tanta “gratitudine” per Amadeus che ha pensato a lei. “Porterò la mia mia personalità, non saprei che altro portare”. E poi rivolgendosi ad Amadeus in tono scherzoso ha domandato: “dimmi, che te serve?”.

Il monologo sulla scuola

“Ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa. Porto un tema che mi è molto caro – ha commentato la giornalista – “mi sento una privilegiata perché salgo su quel palco ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, cosa che mi ha consentito di scegliere il mestiere che amo. La scuola è il tema centrale ed è riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando”.

Il discorso di Chiara Ferragni? “Un atto coraggioso”

A proposito di Chiara Ferragni e del suo discorso giudicato ‘sciatto’ da molti la Fagnani ha replicato: “Lei ha scritto per come l’ha sentito e ha tirato fuori una tenerezza d’animo che ha fatto bene a lei e a tante altre. Non l’ho trovato sciatto. Era visibilmente emozionata. Lei, da regina dei look, ha fatto parlare i suoi vestiti. Una scelta precisa. A me è piaciuta Chiara. Per una persona con i riflettori accesi parlare di sé è un atto coraggioso”.

E sul nude look la Fagnani scherza con Lucci “Io mi sarei fatta disegnare una quarta, già che c’ero”

A Sanremo è arrivato anche l’inviato del TG Satirico “Striscia La Notizia” Enrico Lucci che non ha perso tempo cominciando a gettare scompiglio con le sue domande irriverenti.

In conferenza stampa l’inviato ha raccontato come alla vista di Chiara Ferragni con il vestito della vergogna il padre sia cascato dalla poltrona e poi si è rivolto alla Fagnani con queste parole: “Chiara Ferragni ha detto giustamente che una donna non deve vergognarsi del suo corpo e siamo tutti d’accordo con lei. Mi rivolgo a Francesca. Visto che a quel punto c’era una fotografia del corpo suo, ma non andava bene se avesse fatto una bella trasparenza, visto che non c’è nulla di cui vergognarsi senza spendere tutti quei soldi per quel vestito? Era uguale. Anzi forse era meglio! Che ne dici Francè? E lei con accento romano ha replicato: “Ci sei rimasto male Enrichè? Ma mica io papà. Gliel’ho dovuto spiegà. Capito? Tu avresti messo lo stesso vestito? “Ne avrei approfittato per farmi fare una quarta, già che c’ero”.

Gli ospiti di stasera

Sul palco dell’Ariston, per la prima volta, ci saranno insieme Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano (i primi ospiti della puntata), poi sarà la volta dei Black Eyed Peas che faranno ballare tutto il teatro. Ci sarà anche Francesco Arca per presentare la fiction “Resta con me” e Angelo Duro, dopo la mezzanotte. Dal Suzuki Stage si esibiranno Francesco Renga e Nek, mentre dalla Costa Smeralda ci sarà Fedez. Appuntamento alle 20.40 su Raiuno e Raiplay.