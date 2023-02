Aprono la serata Paola e Chiara

Tutto pronto per il terzo appuntamento del Festival. Protagonista di stasera sarà la pallavolista Paola Egonu che ha già destato una serie di polemiche per la sua dichiarazione in conferenza stampa: “L’Italia è un Paese razzista” e che porterà a Sanremo un monologo sul razzismo appunto e sul riscatto.

Ad aprire le danza saranno Paola e Chiara con la loro travolgente canzone ‘Furore’. A seguire poi Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà, Will.

Cosa vedremo stasera in TV

Ad animare la serata ci saranno tanti ospiti d’eccezione, come i Maneskin con un medley di alcune dei loro brani più famosi, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canterà insieme a Gianni Morandi la canzone “Fatti rimandare dalla mamma”. Tornerà poi Massimo Ranieri, assieme a Rocío Muñoz Morales.

E poi ancora tanta bella musica con Guè Pequeno” che si esibirà dalla nave Costa Smeralda, attraccata al porto di Sanremo e con Annalisa che canterà “Bellissima” dal Suzuki stage di piazza Colombo a 100 metri dal Teatro Ariston.

Questa sera i concorrenti non saranno giudicati dalla giuria della sala stampa, ma il voto spetterà per metà alla giuria demoscopica e per metà al televoto da casa (50%).

I dati Auditel della seconda serata

Ancora boom di ascolti per la seconda serata di Sanremo, segno che il Festival targato Amadeus piace e riesce a incontrare fasce di pubblico diverse. Per il secondo appuntamento sono stati 10 milioni e 545 mila gli spettatori incollati alla TV con uno share del 62,3% (dalle 21.18 all’1.40). Anche se si registra un lieve calo rispetto al 2022 con in media 11 milioni 320 mila spettatori e il 55.8% di share.

Il picco di ascolti è stato raggiunto alle 21.42 con 16.693.000 milioni di telespettatori, mentre si esibivano Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, mentre il picco di share all’1,24 con una percentuale del 71,21% quando Amadeus ha letto la top five della classifica della sala stampa.

Risultati positivi anche per Fiorello che vola con il 60,1% di share. La puntata di “Viva Rai2! Viva Sanremo!” è stata vista da 2 milioni 497 mila persone.

La puntata d’esordio del Festival, martedì 7 febbraio, era stata vista, lo ricordiamo, da 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share, mentre il DopoFestival aveva raggiunto il 60,3% di share.