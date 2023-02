Le parole della nota pallavolista italiana

Stasera, come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, toccherà a Paola Egonu, la nota pallavolista italiana.

In conferenza stampa, la sportiva 24enne, nata a Cittadella (Padova), ha affermato: “Non ho mai abbandonato l’Italia. Ho deciso di andare in Turchia (al VakıfBank, n..d.r.) per crescere. Sul fatto di tornare a giocare in Nazionale sto metabolizzando tutto. Se ci dovesse essere la possibilità sì, tornerei”.

Paola Egonu affiancherà Amadeus e Gianni Morandi dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. “Sono emozionatissima, ancora non ci credo. Non vedo l’ora”, ha affermato la pallavolista che porterà sul palco dell’Ariston “un monologo in cui mi racconto”, completamente scritto da lei.

Di recente, Matteo Salvini, viceministro, interpellato sull’argomento, ha dichiarato: “È una grande sportiva, ma spero non venga a fare una tirata sull’Italia razzista. Gli italiani hanno tanti difetti, ma non sono razzisti”. La replica della sportiva italiana: “Secondo me è un Paese razzista che sta migliorando, non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, ma semplicemente voglio dire come stanno le cose”.

Paola Egonu, figlia di genitori di nazionalità nigeriana, con la cittadinanza italiana dal 2014, ha anche detto che “prima della pandemia, nel periodo in cui è nato il movimento Black Lives Matter, io e mia sorella eravamo preoccupate, perché pensavamo che quelle cose potessero succedere anche a noi. La frase che far nascere un bambino di colore in Italia sarebbe condannarlo all’infelicità non la penso, è un’esagerazione”, “io sono molto felice”.

Infine, “tornare a giocare nella Nazionale? Sto metabolizzando tutto, ma se ci dovesse essere la possibilità, sì lo farei”.