Le parole del vicepremier a RTL 102.5

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’attacco del Festival di Sanremo.

Zelensky

Il fatto che a Sanremo “non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace. Portare la guerra al Festival mi sembra fuori luogo. Speriamo che ci siano belle canzoni”. Così il leader della Lega a RTL 102.5.

Mattarella

A proposito della presenza di Sergio Mattarella all’Ariston: “Se ha scelto di andarci, ha diritto di svagarsi. Non faccio polemica. È un momento abbastanza complicato per far la polemica sul Festival”.

Benigni

Il monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione? “Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco. Riempire il festival di contenuti extra festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c’è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival”.

Paola Enogu

“Paola Egonu è una grande sportiva ma spero non venga al Festival di Sanremo a fare una tirata sull’Italia – paese razzista. Gli italiani hanno tanti difetti ma non sono razzisti: sono un popolo che ha emigrato, che accoglie, che è solidale e generoso, che allunga una mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già tanti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la TV pubblica per fare la morale a qualcuno”, ha detto Salvini.

Le reazioni

Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico: “Salvini continua a cercare armi di distrazione di massa dalla sua caduta libera. Lasci stare Mattarella che a Sanremo non è certo andato a svagarsi ma a promuovere il nostro bene più prezioso: la Costituzione. Bravo Presidente!”.

Mara Carfagna, presidente di Azione: “Salvini non si smentisce mai. Solo lui poteva dire che il presidente Mattarella è andato a Sanremo per ‘svagarsi’, banalizzando la presenza del Capo dello Stato al Festival, decisa per celebrare i 75 anni della Costituzione in un grande evento popolare che unisce l’Italia. Parole imbarazzanti, che si commentano da sole. Ma questo è Salvini…”.