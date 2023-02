Via al Festival con Sergio Mattarella in platea

Il 73esimo Festival di Sanremo è cominciato con Amadeus e Gianni Morandi sul palco che hanno chiesto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Dopodiché, Amadeus ha annunciato la presenza, per la prima volta, di un presidente della Repubblica, al Festival.

Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha preso posto sul palco ed è stato accolto con tutti i presenti in piedi e un lungo applauso. Poi, Gianni Morandi ha intonato l’inno nazionale, anche in questo caso con tutto il pubblico dell’Ariston in piedi.

Poi, Amadeus, rivolgendosi a Mattarella, ha affermato: “Averla qui, in questo teatro, dimostra la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica e, in particolare della canzone, di cui Sanremo è la massima espressione popolare. La sua presenza ci ricorda che quest’anno è il 75° anniversario della Costituzione Italiana”. Dopodiché l’ingresso di Roberto Benigni che ha scherzato sul ‘quarto mandato’ di Amadeus come direttore artistico di Sanremo, divertendo il Capo dello Stato.

Sui social media è apparso anche il selfie con Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Sergio Mattarella e la figlia Laura.