Il programma

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con 15 big in gara, voto diviso al 50% tra televoto e giuria delle radio, e l’annuncio di una top five senza ordine di piazzamento. A guidare la serata ovviamente Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attrice Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Ma il programma cambia per un omaggio che segnerà l’Ariston, mentre si registra un’assenza annunciata in conferenza stampa.

I 15 big in gara e il sistema di voto

La competizione procede con quindici campioni che si esibiranno in ordine alfabetico, come annunciato da Carlo Conti:

Bambole di Pezza

Chiello

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez e Masini

Fulminacci

J-Ax

LDA e Aka7even

Levante

Nayt

Patty Pravo

Tommaso Paradiso

Gli altri quindici big saliranno sul palco nella serata di domani, giovedì 26 febbraio.

Le performance saranno valutate con un meccanismo chiaro: 50% televoto e 50% giuria delle radio. Al termine verrà comunicata la top five, senza indicazione dell’ordine di classifica. Nel frattempo, su YouTube Music, qui c’è la classifica temporanea.

L’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana

La serata sarà segnata da un tributo deciso nelle ultime ore. Achille Lauro renderà omaggio alle vittime di Crans Montana proponendo il brano Perdutamente, cantato dalla madre di Achille Barosi, morto a 16 anni nel rogo, accanto alla bara del figlio.

In conferenza stampa Carlo Conti ha spiegato: “Achille Lauro – spiega Conti – avrà due momenti musicali, canterà 16 Marzo con Laura Pausini, che l’ha anche interpretata nel suo nuovo album, e poi avrebbe dovuto proporre il brano dell’anno scorso (Incoscienti Giovani, n.d.r.). Ma quando abbiamo visto quella mamma cantare il brano di Achille davanti alla bara del figlio, ci siamo detti: dobbiamo cambiare, fare quella canzone lì, e Achille ha subito accettato”.

L’omaggio, ha sottolineato il direttore artistico, “sarà fatto in maniera naturale, parlerà la musica”.

L’assenza di Arianna Fontana

Non salirà sul palco dell’Ariston Arianna Fontana. L’annuncio è arrivato dal vicedirettore dell’intrattenimento prime time Rai Claudio Fasulo in conferenza stampa.

La campionessa azzurra, tre medaglie a Milano Cortina, “ha quaranta di febbre – ha spiegato Fasulo – le facciamo gli auguri e speriamo che viva comunque con noi questa prima serata”.

Confermate invece Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, oltre ai paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

FAQ

Quanti artisti si esibiscono nella seconda serata?

15 big.

Come funziona il voto?

50% televoto e 50% giuria delle radio.

Achille Lauro cosa canterà?

16 Marzo in duetto con Laura Pausini e Perdutamente in omaggio alle vittime di Crans Montana.

Perché Arianna Fontana non sarà presente?

Ha quaranta di febbre, come dichiarato in conferenza stampa.