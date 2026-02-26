Il programma

La terza serata di Sanremo 2026 inizia alle 20.40 e si chiude all’1.12 con la classifica provvisoria e lo stop definitivo al televoto. In mezzo, 15 Big in gara, la finale delle Nuove Proposte, l’assegnazione del primo titolo dell’edizione e un duetto annunciato come momento clou: Eros Ramazzotti con Alicia Keys.

Alla conduzione naturalmente Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Ospiti annunciati anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. La finale delle Nuove Proposte è presentata da Gianluca Gazzoli.

Come funziona la serata: finale, televoto e primi premi assegnati

Alle 20.43 entra Gianluca Gazzoli e prende il via la sfida finale tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Si apre il televoto per decretare il vincitore o la vincitrice della categoria. L’annuncio arriva alle 20.58. È il primo titolo ufficiale dell’edizione 2026.

Nel corso della serata vengono assegnati anche il Premio Mia Martini e il Premio Sala Stampa dalla sala Lucio Dalla.

Alle 21.06 Carlo Conti apre il televoto per i Big, che resterà attivo fino alle 00.59. Alle 01.07 viene annunciata la classifica provvisoria.

I 15 Big in gara: ordine di uscita completo

La scaletta prevede 15 esibizioni in ordine rigorosamente definito:

21.08 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

21.17 – Leo Gassmann – Naturale

21.34 – Malika Ayane – Animali notturni

21.54 – Sal Da Vinci – Per sempre sì

22.10 – Tredici Pietro – Uomo che cade

22.26 – Raf – Ora e per sempre

23.02 – Francesco Renga – Il meglio di me

23.22 – Eddie Brock – Avvoltoi

23.29 – Serena Brancale – Qui con me

23.49 – Samurai Jay – Ossessione

00.02 – Arisa – Magica favola

00.08 – Michele Bravi – Prima o poi

00.15 – Luchè – Labirinto

00.30 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

00.36 – Sayf – Tu mi piaci tanto

La chiusura del televoto alle 00.59 cristallizza le preferenze raccolte durante tutte le esibizioni.

Gli ospiti e i momenti extra gara

Alle 21.14 entra Irina Shayk.

Alle 21.23 viene consegnato il Premio alla carriera a Mogol.

Alle 21.31 Ubaldo Pantani propone un’imitazione di Lapo Elkann.

Alle 21.45 il Piccolo Coro dell’Antoniano sale sul palco. Laura Pausini interpreterà “Heal the World” di Michael Jackson insieme al coro. In conferenza stampa è stato annunciato che sarà un momento dedicato al tema della pace.

Alle 22.03 collegamento con Paolo Sarullo.

Alle 22.16 ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

Alle 22.37 Eros Ramazzotti canta Adesso Tu. Subito dopo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano L’aurora. È la prima esibizione insieme del brano in italiano.

Collegamenti esterni e palchi alternativi

Alle 23.08 si esibiscono i The Kolors da Piazza Colombo.

Alle 23.41 Max Pezzali canta dalla nave Costa Toscana.

FAQ

Quando inizia la terza serata di Sanremo 2026?

Alle 20.40.

Quanti Big si esibiscono?

15 artisti.

Quando si chiude il televoto dei Big?

Alle 00.59.

Chi presenta la finale delle Nuove Proposte?

Gianluca Gazzoli.

Qual è il momento clou musicale?

Il duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys su L’aurora.