Lo scalping per i principianti del trading è in aumento. Ogni giorno sempre più italiani e persone da tutto il mondo si uniscono al mondo del trading. Tra le diverse strategie che puoi mettere in atto, lo scalping è uno dei modi più veloci per operare nel mondo del trading.

Cos’è lo scalping?

Bene, cominciamo dall’inizio. Lo scalping è uno dei diversi modi in cui puoi operare nel mondo del trading. Il trading è un modo di scambiare criptovalute, azioni e altri beni, per lo più digitali o elettronici, che oggi ha sempre più seguaci.

All’interno dei diversi tipi di operazioni di trading, il trading veloce o lo scalping non è la strategia più semplice. Tuttavia, è il tipo di operazione che può essere eseguita nel minor tempo possibile. Lo scalping, infatti, consente a un utente di eseguire molte operazioni diverse nella stessa giornata.

Come abbiamo già detto, bisogna avere molta conoscenza del mondo del trading, ma sono comunque cose che si possono imparare molto velocemente. Basta guardare le statistiche Forex e ti accorgi che sempre più persone fanno scalping, e molte di loro non sono esperte nel mondo del trading.

Nonostante il fatto che gli esperti più conservatori non lo raccomandino, lo scalping sta diventando sempre più popolare. Oggi sono tanti gli italiani che fanno scalping, anche se alcuni utenti molto tradizionalisti lo sconsigliano.

Il motivo per cui molti esperti non raccomandano lo scalping è perché è un modo molto nuovo di fare trading. Ma la realtà è che molte persone hanno successo con questa strategia.

Cosa dovrebbe tenere in considerazione ogni principiante dello scalping

Poiché ci sono sempre più persone che hanno successo nel mondo del trading attraverso lo scalping, vogliamo dirti cosa tenere in considerazione quando lo esegui.

Volatilità

La prima cosa che dovresti fare è identificare un buon mercato per lo scalpo. Lo scalping è consigliato all’inizio, a metà e appena prima della chiusura. Se un mercato è troppo volatile, non è così facile determinare il momento migliore per lo scalping. Pertanto, è meglio operare in mercati un po’ più stabili.

Liquidità

La liquidità è molto importante in questo tipo di operazioni perché permette di prendere decisioni senza grosse difficoltà. Occorre considerare che maggiore è la liquidità, maggiori sono le opportunità, sia di apertura che di chiusura delle operazioni. Questo a sua volta lo rende molto facile da usare senza incorrere in problemi.

Stop-loss

Come dicevamo prima, per operare con lo scalping è bene avere conoscenza del mercato e di come operare. Tuttavia, se riesci a impostare un buon stop loss puoi garantire di ridurre i rischi. È solo questione di impostare uno stop loss adeguato dopo aver studiato bene il tuo mercato, e il resto è continuare a imparare.