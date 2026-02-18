Indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi a Scandicci, in provincia di Firenze, all’interno dell’area dell’ex Cnr. La donna era decapitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il magistrato di turno della Procura di Firenze Alessandra Falcone, il personale del 118 e gli specialisti della scientifica. L’area è stata recintata e le indagini sono in pieno svolgimento. Al momento la vittima non è stata identificata.

La scoperta è avvenuta in una zona in stato di abbandono, già in passato teatro di episodi di criminalità. Nelle immediate vicinanze si trovano scuole e un parco frequentato. Numerosi curiosi si sono radunati durante le operazioni delle forze dell’ordine.

Cosa è successo a Scandicci: il ritrovamento nell’ex Cnr

La segnalazione ha portato i militari nell’area dismessa dell’ex Cnr, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Le condizioni del corpo hanno immediatamente orientato gli accertamenti verso un’ipotesi grave: la donna sarebbe stata decapitata.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scandicci e del Comando Provinciale di Firenze, insieme alla Polizia scientifica. Presente anche il medico legale, chiamato a eseguire i primi accertamenti sul corpo.

Le indagini: scientifica al lavoro, area isolata

I rilievi degli specialisti della scientifica dei carabinieri sono ancora in corso. Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste, ma viste le condizioni del cadavere, prevale al momento l’ipotesi dell’omicidio.

L’area è stata completamente recintata con l’ausilio della Polizia municipale di Scandicci per consentire gli accertamenti tecnici. I militari stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti, compresa l’eventuale presenza di testimoni o immagini di videosorveglianza nelle zone limitrofe.