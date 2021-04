Cosa tenere presente prima della scelta

Scegliere le scarpe da calcetto adatte per giocare è certamente un gioco da ragazzi per coloro che praticano questo sport professionalmente. Non è altrettanto semplice però, per chi invece lo pratica saltuariamente, magari una volta a settimana in compagnia degli amici per divertimento o per mettere giù qualche kg. La scelta inevitabilmente dipende dalle proprie abitudini, dai propri gusti, dalle proprie caratteristiche fisiche e dalle caratteristiche del campo stesso.

Se si è soliti giocare in un campetto con erba naturale oppure sintetica, è certamente necessario puntare su un modello con i tacchetti, magari non troppo alti. Questi infatti riescono a garantire un ottimo grip sul terreno, se non si è esperti, è bene puntare su modelli che possiedono molti tacchetti ravvicinati tra loro. Viceversa, se si è soliti giocare indoor, ovvero al coperto, è necessario acquistare una tipologia di scarpetta leggermente diversa, priva di tacchetti e con la suola in gomma, capace di garantire l’aderenza perfetta al suolo ed evitare di scivolare. Tuttavia, è consigliabile assicurarsi che le suole siano “non-marking sole” ovvero che non lasci segni della gomma sulla superfice.

Come scegliere le scarpe da calcetto

Sono numerosi i brand che negli anni si sono specializzati nell’abbigliamento sportivo da calcio e di conseguenza anche nella produzione di scarpe da calcetto, sia per uso professionale sia per un utilizzo agonistico. Quindi, l’importante è indirizzare la propria scelta verso scarpe di qualità, come quelle Diadora ad esempio.

Prima di elencare le caratteristiche delle scarpe da calcetto è bene fare una piccola distinzione. È importante infatti distinguere le scarpe da calcetto dalle scarpe da futsal, questo sport infatti viene praticato all’interno dei palazzetti su superfici lisce, il calcetto invece si pratica sui campetti in erba sintetica o naturale, privi di coperture. Fatta la precisazione, è possibile pensare a quale tipologia di scarpa utilizzare e alle caratteristiche delle stesse. Una delle prime cose da prendere in considerazione è la cosiddetta tomaia. La differenza dei materiali con la quale è composta (si tratta della parte superiore delle scarpette) incide notevolmente non solo sull’utilizzo delle scarpe ma anche sul loro costo.

In genere le opzioni tra cui scegliere sono due: pelle oppure materiali sintetici. Se si vogliono scarpe calcetto uomo estremamente comode e morbide, allora è necessario optare senza dubbio per la pelle. È bene sapere però che con il passare degli anni questo materiale tende a modificarsi, in genere ad allargarsi, e richiedono un minimo di manutenzione, specialmente quando si gioca sotto la pioggia. Viceversa, se si vuole indossare un paio di scarpe estremamente leggere, che “non si sentono al piede” allora occorre optare per i materiali sintetici, estremamente durevoli e versatili.

Morfologia del piede

Un altro aspetto da prendere in considerazione per acquistare le scarpe da calcetto, è la forma del proprio piede. È importante infatti che la scarpa si adegui perfettamente alla pianta del piede, per capirlo però è necessario indossarla. Se si ha la pianta larga del piede, è necessario optare per una scarpa a pianta larga, viceversa, se la pianta del piede dovesse essere stretta occorre evitare assolutamente i modelli a pianta larga. Il rischio infatti è che il piede durante la partita possa scivolare continuamente, causando non solo una compromissione delle prestazioni ma anche eventuali escoriazioni sul piede, specie sul tallone.

Per sapere se la misura delle scarpette è perfetta, è necessario che le prime volte che verranno indossate debbano stringere ai lati. Con il continuo utilizzo ovviamente i materiali tenderanno a modificarsi e ad aderire perfettamente alla pianta del piede, così da avere scarpe prestanti e perfette.