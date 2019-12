Come facilitare la gestione aziendale

Chi ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente fatture elettroniche oggi ha la possibilità di acquistare dei veri e propri alleati. Stiamo parlando dei programmi che permettono di gestire l’intero processo di fatturazione elettronica, eliminando di fatto la gran parte delle problematiche correlate a questo tipo di documentazione. Avere a disposizione il miglior software per la fatturazione elettronica consente infatti di approfittare degli effettivi vantaggi dati da questa innovazione.

A cosa serve un programma dedicato

Effettivamente non tutte le aziende hanno deciso sin dall’introduzione delle fatture elettroniche di acquistare software appositamente studiati per produrre e gestire questo tipo di documentazione. Molte si sono affidare agli studi dei commercialisti, ovviamente aumentando il costo mensile delle attività di fatturazione. Con il passare del tempo però si è compreso che è importante avere a disposizione un software dedicato, che consenta di svolgere al meglio tutto ciò che concerne la fatturazione elettronica. Si tratta infatti di emettere le fatture, di inviarle al sistema di interscambio, di verificare che siano state pagate e di archiviarle, sempre in formato XML. Un buon software svolge tutte queste attività al meglio, effettuando anche reinvii in caso di ritardi o intoppi di vario genere, così come controlla i ritardi nei pagamenti e consente l’archiviazione a norma di legge.

Cosa fa un software per la fatturazione

Le fatture tradizionali potevano essere compilate come la singola azienda meglio credeva. Ancora oggi chi ha la possibilità di non aderire al sistema elettronico può usare dei moduli prestampati, da compilare manualmente nel momento in cui deve emettere la fattura; oppure si possono utilizzare fogli di calcolo, software per la compilazione di documenti di testo e così via. Per quanto riguarda le fatture elettroniche è invece necessario usare software che siano in grado di compilare i documenti nel formato corretto e di interloquire con il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate. Conviene quindi approfittare di un programma completo, che sia in grado anche di introdurre alcune novità nel mondo delle fatture. Come ad esempio alcuni automatismi; i software oggi disponibili consentono, ad esempio, di interfacciarsi a un database dei clienti dell’azienda, in modo da compilare quasi in automatico i dati riguardanti le anagrafiche dei clienti. Oppure si possono gestire le fatture monitorando il flusso di cassa, verificando i pagamenti, preparando una previsione dei tributi da saldare.

Facilitare la gestione aziendale

Di fatto un buon programma per la fatturazione elettronica consente di accelerare i tempi per l’emissione delle fatture, così come rendere più semplice, e per certi versi “automatica”, la gestione della fatturazione. Si possono infatti inserire in un più generale sistema gestionale, con il quale interloquiscono costantemente, monitorando l’andamento di un’azienda. Volendo le attività si possono effettuare sul cloud, cosa che permette a chi ha le credenziali per farlo di visionare le fatture da qualsiasi punto di accesso, anche con lo smartphone. Sono poi disponibili anche software per la fatturazione elettronica che forniscono le funzionalità di base a titolo gratuito; chi poi desiderasse ampliare le funzionalità del software può ottenere servizi aggiuntivi spendendo cifre decisamente basse.