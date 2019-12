È successo in Messico.

Le navi da crociera Carnival Glory e Carnival Legend sono entrate in collisione stamattina, venerdì 20 dicembre, mentre si trovavano al porto di Cozumel, in Messico: l’una stava facendo una manovra, mentre l’altra era ormeggiata. Un passeggero è rimasto ferito, mentre i danni sono in fase di stima.

Erano le 8,30 locali quando la Carnival Glory, che si stava avvicinando al molo, ha colpito con la poppa la prua della Carnival Legend, già ferma in porto. Sui social media sono stati pubblicati vari video che documentano lo scontro tra le due grandi imbarcazioni.

In una nota la Carnival Cruises ha affermato: «Stiamo valutando i danni ma non ci sono problemi circa la capacità di navigazione di entrambe le navi». In gergo tecnico, non si è trattata di una collisione ma di un’allisione, ovvero lo scontro tra una nave in movimento e un oggetto stazionario, come un’altra nave.

La Carnival Glory stava «manovrando per attraccare» e ha colpito la Carnival Legend, già attraccata. Un passeggero ha subito un lieve infortunio mentre altri sono stati evacuati dalla sala da pranzo sui ponti 3 e 4.

Nonostante l’incidente, la compagnia ha fatto sapere che i tragitti delle navi da crociera non saranno condizionati, affermando che i passeggeri si potranno godere la giornata a terra in attesa degli imbarchi.

Una di queste, Mary Anne McKinley, alla CNN ha raccontato che «l’incidente non è stato poi così grave. Sembrava che una grande onda si fosse schiantata contro la nave».

Infine, una foto che dà l’idea del danno subito da una delle due navi: