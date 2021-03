Io, ribelle. Io, pacifista.

Fra realtà e poesia, uno dei più originali e talentuosi musicisti italiani ricostruisce il cammino ostinato per realizzare il proprio sogno. Da uomo e artista sempre libero.

Sono nato a Crotone, in via Libertà n° 11A. Quando venni battezzato, mi fu dato come secondo nome Libero. Sergio Libero. Fu probabilmente perché il mio padrino era un fervente democristiano e lo stemma del partito era lo scudo crociato con sopra scritto Libertas. Ma la libertà me la sono sempre conquistata da solo. Io, ribelle. Io, pacifista.

Libero nell’aria è il viaggio epico di Sergio Cammariere che si rivela

con la complicità drammaturgica di Cosimo Damiano Damato, in un vero e proprio romanzo di formazione. Le prime fughe fra i monti d’argilla del Crotonese, l’ira e lo sdegno per la violenza perpetrata su un polpo, sbattuto sulla roccia, sono i primi segni di una personalità che si affaccia alla vita, già decisa a cercarsi una via, una passione.

E questa via, questa passione gli appaiono subito chiare fin da piccolo, quando scopre la musica ascoltandola dal Geloso, un rudimentale registratore acquistato dal padre.

Partendo dagli anni Sessanta vissuti in un Sud magico e poetico, si dipana così un percorso unico, autentico che – in un susseguirsi di occasioni di ispirazione, ostacoli da superare e incontri fecondi – porta alla formazione di uno degli artisti più originali, talentuosi e sensibili del nostro tempo.

Sergio, sognatore e gentiluomo iniziato alla musica dal sacro mare: ascoltare il suo racconto è inebriante come abbandonarsi al suono del suo pianoforte. Sergio, pescatore di stelle e di armonie.

Sergio Cammariere è “Libero nell’aria” con Cosimo Damiano Damato

SERGIO CAMMARIERE (Crotone 1960) è musicista e compositore. Inizia giovanissimo la carriera componendo colonne sonore per film. Insignito della targa Imaie al Premio Tenco ’97 e della Targa Tenco nel 2002, è amatissimo dal pubblico soprattutto per le canzoni poetiche scritte con l’amico Roberto Kunstler. Sergio ha pubblicato 11 album da cantautore, composto 20 colonne sonore per il cinema, ricevuto 12 premi internazionali e partecipato al Festival di Sanremo 2003 (3° posto) e 2008. Collabora a progetti teatrali.

COSIMO DAMIANO DAMATO, nato a Margherita di Savoia (BT) nel 1973, è poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. Tra i suoi film, Una donna sul palcoscenico (con Alda Merini e Mariangela Melato, 2009), Tu non c’eri (con Piero Pelù e Brenno Placido, 2016), scritto con Erri De Luca, e Prima che il Gallo canti (con Don Andrea Gallo, Vasco Rossi, Dario Fo, 2018). Per il teatro ha diretto Il bene mio (2012) con Lucio Dalla e Marco Alemanno. Ha pubblicato L’ora X (con Erri De Luca e Paolo Castaldi; Feltrinelli 2019).