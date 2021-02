Siae: oltre 4,1 miliardi di euro in fumo

Spesa pubblico giù dell'82,24%. In fumo oltre 4,1 miliardi euro

Dal cinema al teatro ai concerti: l’assenza di pubblico e le attività ferme per le normative anti Covid hanno generato ingenti perdite nel settore cultura e intrattenimento, con gravi ricadute sul livelli occupazionale. È quanto si evince dai dati dell’osservatorio dello Spettacolo aggiornati oggi dalla Siae.

Nel confronto tra il primo semestre del 2019 e lo stesso periodo del 2020, l’attività cinematografica registra perdite superiori al 82%.

La Siae ha informato che,

in considerazione delle misure eccezionali nuovamente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per i diritti d’autore musica d’ambiente anno 2021 è stato eccezionalmente posticipato al 30 aprile. La scadenza vale per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi) e con riferimento ad ogni modalità di rinnovo.

Siae e Scf

Quanto ai diritti connessi, da versare principalmente al consorzio fonografici SCF, al momento resta confermato al 28/2 p.v. il termine di scadenza della Campagna Associativa per gli Esercizi Commerciali ed Artigiani. Entro tale termine, per beneficiare delle riduzioni associative, gli Esercenti dovranno provvedere a sottoscrivere la Licenza SCF ovvero a confermare lo status di associati a Confesercenti, se già in possesso di Licenza SCF. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalla licenza, decorrenti dalla conseguente ricezione della fattura.