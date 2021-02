Effettuati dalla Polizia Municipale

Controlli rispetto misure anti Covid da parte della Polizia Municipale

Da Novembre quasi 15 mila controlli

Controlli anti assembramento all’ingresso delle scuole

Controlli sui bus

Controlli anti Covid a Palermo effettuati dalla Polizia Municipale

Il rispetto delle norme sugli assembramenti e per il distanziamento sociale per la prevenzione del Covid 19 è stato oggetto di quasi 15.000 controlli svolti dalla Polizia Municipale da novembre ad oggi, con il coinvolgimento in totale di 870 equipaggi, compresi anche il nucleo cinofili e gli agenti in bicicletta.

È quanto risulta dal report che il Comando ha predisposto dopo il rientro in zona gialla che ha reintrodotto la possibilità di spostamenti “liberi” all’interno della regione dalle 5 alle 22 di ogni giorno.

I controlli contro gli assembramenti continuano comunque tutt’ora, soprattutto in prossimità delle scuole agli orari di ingresso e uscita, nonché in prossimità e a bordo dei mezzi dell’AMAT, in collaborazione e a supporto del personale dell’Azienda. Impegnati in queste ultime attività anche i cani addestrati dal nucleo cinofili.

Controlli sui bus e all’ingresso delle scuole

A bordo delle vetture AMAT è sempre stato riscontrato il rispetto del numero massimo della capienza, con controlli effettuati sia sui bus sia a bordo dei tram in diversi punti della città

Per quanto riguarda le scuole, la vigilanza dinamica durante ingresso e uscita degli studenti ha coinvolto fino ad oggi 75 istituti per un totale di 198 plessi scolastici di tutte le circoscrizioni.

Il commento di Orlando e Giambrone

Questi numeri indicano per il sindaco Leoluca Orlando “l’importanza di controlli efficaci e capillari che hanno svolto una importante funzione deterrente rispetto a comportamenti irregolari e pericolosi; ma ancora una volta sono la conferma del fatto che i cittadini devono avere più paura del virus e del contagio che non delle sanzioni e dei controlli, perché ad essere a rischio è la salute, se non la vita delle persone”.

Un plauso all’operato della Polizia Municipale viene dal vice sindaco Fabio Giambrone, che ha anche la specifica delega e che sottolinea che “la Polizia Municipale ha svolto in questo lungo anno di pandemia un ruolo importantissimo nel lavoro di contrasto, prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi, ma soprattutto è stata sempre presente accanto ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili, dimostrando il proprio ruolo sociale che va ben oltre i compiti repressivi”.

Il dettaglio dei controlli effettuati

In particolare, sono stati controllati 13.154 cittadini singoli o a bordo di autoveicoli (3.929) o a piedi (9.225). Gli esercizi commerciali sono stati invece 1.379.

In generale, emerge che da parte dei cittadini e dei commercianti vi è stato un sostanziale rispetto delle regole, con i singoli cittadini multati che sono stati appena 118 su oltre 13.000 verifiche (meno dell’1% del totale), mentre sono stati 62 in totale gli esercizi commerciali sanzionati (su oltre 1.600 controllati, il 4,5% del totale). Un po’ più indisciplinati i venditori ambulanti, almeno stando alla statistica: sono infatti risultati irregolari in 9 casi su 44.