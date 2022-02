È successo in Australia

Un uomo di 35 anni, il britannico Simon Nellist, è stato ucciso da un grande squalo bianco a Sidney, in Australia. Un attacco del genere non accadeva da 60 anni. Come riportato dal Daily Mail, il 35enne si stava allenando in vista di una gara di nuoto per beneficenza, prevista per il prossimo fine settimana e cancellata, quando è stato attaccato dal predatore lungo quattro metri a Buchan Point, vicino a Little Bay. I suoi resti sono stati trovati in acqua un’ora dopo.

Simone Nellist si stava per sposare con una donna australiana. Un’amica, Della Ross, alla stampa locale, ha raccontato: “Tutto quello che è associato a Simon è connesso all’oceano. La notizia ci ha colpito perché era una delle persone che rendono questa terra più leggera”. Il 35enne era un istruttore subacqueo esperto che diceva ai suoi studenti di rispettare l’oceaano: “Adorava l’acqua, amava le immersioni”.

Simone Nellist si stava allenando per il Malabar Magic Ocean Swim, che si sarebbe dovuto tenere domenica prossima ma è stato cancellato: “Il comitato organizzatore estende i nostri pensieri e le nostre preghiere alla famiglia del nuotatore”, ha detto il direttore dell’evento Robert Lloyd. E ancora: “Per rispetto del nuotatore e della sua famiglia, e dopo un’ampia consultazione con il Consiglio di Randwick e il personale esperto di Surf Life Saving, riteniamo che l’annullamento della nuotata del 2022 sia appropriato”.

Testimoni hanno raccontato di avere visto il grande squalo bianco “attaccare verticalmente” prima di trascinare a sé il corpo del signor Nellist. L’acqua è diventata rosso sangue, scatenando il panico sulla riva. Le autorità non hanno pianificato di uccidere lo squale ma di individuarlo per allontanarlo dalla terraferma.

L’attacco è avvenuto a soli 150 metri dalla spiaggia che era gremita di dozzine di bagnanti. Un esperto, Lawrence Chelebek, della Humane Society International, ha affermato che lo squalo, probabilmente, ha scambiato il 35enne per una foca, rimarcando che attacchi del genere sono molto rari: “Credo che lo squalo abbia scambiato il signor Nellist, che indossava una muta, per una foca quando lo ha aggredito”.