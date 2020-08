È successo a Napoli

A Soccavo, quartiere dell’area occidentale di Napoli, un uomo di 88 anni ha ucciso un figlio e ha ferito l’altro nel sonno. È successo intorno alle 5 di stamattina.

L’anziano ha esploso quattro colpi di pistola – una Magnum, su cui si sta indagando – contro i suoi due figli, entrambi gravemente invalidi. A perdere la vita è stato il 47enne, mentre l’altro di 51 anni è stato ferito al braccio destro e trasportato all’ospedale Cardarelli.

Stando a quanto raccontato dal 88enne, che non ha alcun precedente penale, alla base del gesto ci sarebbe l’esasperazione per le condizioni di vita sue e dei figli.

Nell’abitazione, in via Nicolò Garzilli, gli agenti hanno trovato anche la moglie 79enne dell’88enne, e madre dei figli, che non ha riportato ferite e non è riuscita a impedire l’omicidio. I due coniugi sono stati portati negli uffici della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.