La storia di Polska

Una social influencer, nickname Polska, ha guadagnato 10mila dollari (8.500 euro circa) in un mese con la vendita di foto di lei nuda ai suoi follower tramite la piattaforma OnlyFans.

Creata nel 2016 nel Regno Unito, questa piattaforma riunisce star dei Reality, influencer e attori e attrici del cinema pornografico. Creano foto e/o video sexy e li caricano sui loro profili. Tuttavia, i follower – o meglio i fan – possono accedere a questo materiale solo pagando un abbonamento il cui prezzo mensile è fissato dallo stesso proprietario dell’account.

Il numero di utenti di OnlyFans è in crescita. Come rimarcato di recente su BFMTV, una ragione potrebbe essere l’ammontare del profitto generato perché OnlyFans pretende soltanto il 20% delle entrate dei creatori. Quindi, rappresenta un modo per guadagnare molto e velocemente.

La già citata Polska ha pubblicato la notizia dei guadagni su Twitter ma non è l’unica a farlo in quella piattaforma. Nel marzo scorso Monica Huldt ha raccontato a Business Insider di guadagnare quasi 100mila dollari all’anno, ovvero circa 85mila euro (7mila euro al mese).