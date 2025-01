Secondo l’intelligence sudcoreana (Nis), circa 300 soldati nordcoreani sono morti e altri 2.700 sono rimasti feriti mentre combattevano a fianco della Russia contro l’Ucraina. Questo rapporto emerge durante un’audizione parlamentare a porte chiuse, dove sono stati evidenziati gli sviluppi della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang. La notizia, riportata da Yonhap, rivela un dettaglio scioccante: i soldati inviati avrebbero ricevuto ordini di togliersi la vita piuttosto che cadere prigionieri.

Il drammatico racconto dei prigionieri

Durante la presentazione, il deputato Lee Seong-kweun del People Power Party ha descritto episodi agghiaccianti. “Promemoria trovati sui militari deceduti indicano che le autorità nordcoreane li hanno spinti a suicidarsi o a farsi saltare in aria prima della cattura”, ha spiegato. In un caso specifico, un soldato, gridando “Generale Kim Jong Un”, si è fatto esplodere con una granata per evitare la prigionia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video di quasi tre minuti su X, mostrando due soldati nordcoreani catturati nella regione russa di Kursk. Uno di loro, alla domanda se volesse tornare a casa, ha risposto di preferire restare in Ucraina. Secondo il Nis, questi militari sarebbero membri del Reconnaissance General Bureau, l’agenzia d’intelligence militare di Pyongyang.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025