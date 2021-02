È successo in provincia di Sondrio, in Piemonte

In provincia di Sondrio un uomo è morto, intrappolato nella sua auto.

un uomo è morto, intrappolato nella sua auto. Colpa di un masso che si è staccato dalla montagna.

Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Un grosso masso si è staccato da una montagna e ha travolto un’auto. Morta la persona che si trovava all’interno. Il dramma è avvenuto oggi, lunedì 8 febbraio, in tarda mattina, nel territorio comunale di Civo, in provincia di Sondrio, in Piemonte.

Non sono note, al momento, le generalità della vittima, in attesa dell’autorizzazione alla rimozione del cadavere da parte della Procura. Sul luogo della sciagura i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio).

Si è appreso che la vittima stava percorrendo una strada che collega i piccoli centri a ridosso di un costone roccioso quando è avvenuto l’incidente. Per l’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, l’impatto è stato purtroppo letale.

La tragedia, come si legge su SondrioToday.it, è avvenuta in luogo dove sono presenti alcune reti paramassi, instalalte proprio per evitare che le rocce del versante boschivo finiscano sulla carreggiata.