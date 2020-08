È successo nell'Oceano Pacifico

Tre marinai scomparsi sono stati trovati su una piccola isola nel mezzo dell’Oceano Pacifico dopo avere scritto un enorme SOS sulla sabbia.

I tre stavano tentando di navigare tra gli atolli Poluwat e Pulap – un viaggio di soli 42 chilometri – quando hanno smarrito la rotta e sono rimasti a corto di carburante. Il 30 luglio scorso sono finiti sull’isola di Pikelot, 90 chilometri a ovest rispetto a dove dovevano essere. Domenica scorsa, però, il segnale dei marinai è stato individuati dagli aerei australiani e statunitensi.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l’HMAS Canberra si è diretta verso l’isola con un elicottero che è atterrato sulla spiaggia e ha portato acqua e cibo ai naufraghi. Sono stati effettuati anche controlli sull’identità e la salute dei tre e in nessuno è stato riscontrato alcun problema.

La notizia della scomparsa era stata diffusa il 1° agosto. L’HMAS Canberra si è unita al gruppo di ricerca e, dopo avere collaborato con un aereo statunitense con sede a Guam, ha localizzato i marinai scomparsi. Il compito, invece, di portare via gli uomini dall’isola è stato affidato a una nave di pattuglia micronesiana, FSS Independence.

Terry Morrison, comandante di HMAS Camberra, ha dichiarato: «Abbiamo risposto alla chiamata e preparato rapidamente il supporto per la ricerca e il salvataggio. In particolare, il nostro elicottero MRH90 e i quattro elicotteri da ricognizione armati del 1° reggimento aeronautico sono stati fondamentali nella ricerca mattutina che ha aiutato a localizzare gli uomini, a fornire i rifornimenti e a confermare le loro buone condizioni di salute. Sono orgoglioso della risposta e della professionalità di tutti a bordo mentre adempiamo al nostro obbligo di contribuire alla sicurezza della vita in mare, ovunque ci troviamo nel mondo».

Nel 2018, come raccontato su LadBible.com, un caso simile: tre uomini naufragarono in una piccola isola del Pacifico dopo che la loro barca si era capovolta durante una navigazione di tre ore da Weno Island a Chuuk, in Micronesia. I tre nuotarono per circa 3 chilometri prima di giungere sulla spiagga e scrivere HELP, usando le fronte delle palme e aspettando così di essere trovati.