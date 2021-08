È successo negli Stati Uniti d'America

Doug Simmons e Dedra McGee sono una coppia di sposi americani, residenti a Chicago, che hanno deciso di celebrare il matrimonio in un hotel in Giamaica. Una location inconsueta e lontana che li ha portati a chiedere la conferma della presenza degli ospiti per ben quattro volte.

La sorpresa è arrivata il giorno delle nozze quando un terzo degli invitati non si è presentato nonostante avesse confermato la partecipazione.

Di conseguenza, come spiegato dallo sposo su Facebook, la coppia ha inviato una fattura agli ospiti che hanno dato ‘buca’: «Nessuno di loro me lo aveva detto o mi ha mandato un SMS. Se mi avessero comunicato l’assenza, avrei capito. Ma non puoi stare zitto e lasciare che io paghi. L’ho presa sul personale».

Sulla fattura, diventata virale sui social media, si legge l’importo di «120 dollari (circa 100 euro, n.d.r.), per non avere partecipato al pranzo di nozze». Un importo moltiplicato per due, contando anche l’accompagnatore.

Insieme al costo, una nota: «Questa fattura deriva dal fatto che hai confermato la tua presenza al matrimonio durante l’ultimo conteggio. L’importo è il costo della copertura. Poiché non hai chiamato o comunicato la tua assenza, è l’importo che ci devi. Puoi pagare tramite Zelle o PayPal. Per favore dicci come lo farai. Grazie».