Le parole del regista Hwang Dong-hyuk

Squid Game è uscito da poche settimane su Netflix ed è già un grande successo: sui social media se ne parla ‘a raffica’. Ed è difficile, quindi, evitare di incappare in contenuti spoiler. Inoltre, come succede sempre in casi come questo, molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Innanzitutto, non preoccuparti se non hai ancora visto tutti e 9 gli episodi dello show. Il regista Hwang Dong-hyuk, intervistato da Variety, si è concentrato essenzialmente sul lato tecnico del prodotto.

Per lui è stata un’occasione per riflettere sulle difficoltà incontrate nel dirigere la prima stagione: «Non sono molto bravo nel lavoro di squadra», ha ammesso, sottolineando che la sua realizzazione è stato un processo lungo e stressante. Al momento, la stagione 2 di Squid Game non ha una sceneggiatura definitiva – ammesso che ce ne sia davvero una – ma per Hwang Dong-hyuk una cosa è certa: «Se dovessi fare un sequel, non lo farei solo. Prenderei in considerazione l’idea di avere un team di scrittori e circondarmi di diversi registi famosi».

Come accennato, la realizzazione della prima stagione di Squid Game non è stata indolore: «All’inizio ho bevuto mezza bottiglia di Soju – una bevanda alcolica coreana, n.d.r. – in modo che il succo della creazione scorresse dentro di me. Non ce la faccio più».

E il padre di Squid Game ha aggiunto: «Scrivere la sceneggiatura è stato più difficile per me perché era uno spettacolo e non un film. Mi ci sono voluti sei mesi per scrivere e riscrivere i primi due episodi».

Insomma, sulla seconda stagione non c’è ancora l’ufficialità, ma il regista ha aperto alla possibilità che ci sia, purché sia sostenuto da una granda squadra e, visto il successo, Netflix non potrà non accontentarlo…

