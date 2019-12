È successo a Sassari.

Dramma a Sassari, in Sardegna.

Una donna di 25 anni (compiuti il 18 dicembre scorso), madre di un bambino di tre, è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di una palazzina.

Stando a una prima ricostruzione, la giovane stava stendendo il bucato quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in strada. Sul posto, poco dopo le 10.30, sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La vittima si chiamava Jaclina Milanovic, di origine slava, ed era sposata con un sassarese, dal quale ha avuto un figlio.

Stamane, come si apprende dall’Agi, la 25enne aveva un appuntamento con sua sorella per andare fare alcune commissioni. Era salita in casa per prendere qualcosa, poi si sarebbe accorta che la lavatrice aveva concluso il lavaggio e ha deciso di stendere i panni su uno stenditoio di plastica. Gli agenti della polizia locale hanno trovato una cassapanca ai piedi del davanzale, che la giovane ha usato per sporgersi così da raggiungere i fili più esterni dello stenditoio.

Quindi, la donna avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitata al suolo, battendo la testa, muorendo sul colpo. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma nell’istituto di anatomia patologica.