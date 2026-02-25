Cosa è emerso

Una fotografia di Stephen Hawking su un lettino da sole, con in mano un drink rosso e accanto due donne in bikini, è riemersa nei nuovi documenti collegati a Jeffrey Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’immagine, già circolata in passato online, è stata inclusa nell’ultima tranche di file resa pubblica dopo la decisione dell’amministrazione statunitense di desecretare milioni di pagine. Il contesto dello scatto resta incerto: non sono indicati né data né luogo.

Hawking, scomparso nel 2018 all’età di 76 anni, era già stato fotografato in passato a Little St James, l’isola privata di Epstein nelle Isole Vergini americane. Nel marzo 2006 partecipò a un viaggio con un gruppo di 21 scienziati per una conferenza finanziata dallo stesso Epstein.

Il viaggio del 2006 alle Isole Vergini

Come riportato su The Sun, prima dell’evento intitolato “Energia dello spazio vuoto che non è zero”, Hawking fu immortalato in due immagini sull’isola. In una appare a un barbecue con altre persone. In un’altra viene accompagnato in un tour sottomarino all’interno di un piccolo sommergibile.

Secondo quanto riportato nei documenti, Epstein avrebbe modificato il mezzo subacqueo per consentire al fisico, affetto da sclerosi laterale amiotrofica e costretto su una sedia a rotelle, di immergersi.

Non risultano fotografie che ritraggano Hawking ed Epstein insieme nello stesso scatto. La natura del loro rapporto, prima e dopo il viaggio del 2006, non è documentata nei file.

Oltre 250 citazioni nei documenti federali

Il nome di Hawking compare più di 250 volte nell’ultima serie di documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia. La mera menzione in questi file non implica alcuna responsabilità o illecito.

Nel gennaio scorso, tuttavia, è emersa un’accusa contenuta in una email attribuita a Epstein. Il finanziere suggeriva che Virginia Giuffre, accusatrice di Andrew Mountbatten-Windsor, avrebbe formulato dichiarazioni anche sullo scienziato britannico e sull’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

L’email riportava testualmente: “Puoi offrire una ricompensa a qualunque amico, conoscente o familiare di Virginia che si faccia avanti e contribuisca a dimostrare che le sue accuse sono false. La più forte è la cena con Clinton e la nuova versione nelle Isole Vergini secondo cui Stephen Hawking avrebbe partecipato a un’orgia con minorenni”.

Si tratta di affermazioni riportate nei documenti senza che emergano prove a sostegno. Essere citati nei file non equivale a essere accusati formalmente.

Un secondo presunto episodio

Nei documenti compare anche un’ulteriore segnalazione secondo cui Hawking ed Epstein avrebbero visitato insieme un club “solo per uomini” nel 2011. Nel 2019 l’FBI ricevette una segnalazione non verificata secondo cui i due si trovavano con “alcuni intermediari russi”. Anche in questo caso si tratta di informazioni prive di riscontri probatori.

I tre milioni di file e i depositi segreti

Le nuove informazioni si inseriscono nel contesto della pubblicazione di circa tre milioni di file legati a Epstein. Emergono inoltre dettagli su presunti tentativi del finanziere di occultare materiali sensibili.

Secondo documenti finanziari, Epstein avrebbe affittato almeno sei unità di deposito nel corso di oltre un decennio, in Florida e a New York. Alcuni pagamenti sarebbero proseguiti fino al 2019, anno della sua morte.

Le carte indicano che Epstein avrebbe incaricato investigatori privati di rimuovere computer e fotografie dalla sua residenza in Florida prima di una perquisizione della polizia, trasferendoli in depositi affittati.

Mandati di perquisizione esaminati dal quotidiano britannico The Telegraph suggeriscono che le autorità statunitensi non avrebbero effettuato controlli in questi depositi esterni. Questo apre la possibilità che possano contenere materiale non ancora visionato, potenzialmente relativo a persone nell’orbita di Epstein.

Cosa emerge realmente

La pubblicazione dei documenti amplia il quadro investigativo, ma non introduce condanne o nuove incriminazioni formali nei confronti di Hawking. Le citazioni e le email contenute nei file vanno distinte da elementi probatori.

La rilevanza mediatica del nome di Hawking deriva dal suo prestigio internazionale e dalla vastità delle menzioni nei documenti federali. Tuttavia, allo stato delle informazioni rese pubbliche, non risultano accuse formali o procedimenti giudiziari nei suoi confronti.

Le prossime analisi dei file desecretati potrebbero chiarire ulteriormente i rapporti tra Epstein e figure pubbliche citate nelle carte.