Intervista rilasciata al settimanale Chi

Intervistata dal settimale Chi – in edicola da domani, mercoledì 7 ottobre – l’attrice Eva Grimaldi ha svelato la verità sulla relazione con Gabriel Garko.

Grimaldi, 59 anni, ha svelato: «La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita».

Parlando di se stessa, invece, Eva Grimaldi ha detto: «Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po’ balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso».

La storia tra Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, e Gabriel Garko è durata dal 1997 al 2001. Nel 2006 il matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, dopo sei mesi di fidanzamento. I due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013.

Dal 2010 Eva Grimaldi è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019.