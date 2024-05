Capaci di Crescere, iniziativa promossa dalla Fondazione Ebbene in collaborazione con il Consorzio Sol.Co. Sicilia, i Centri di prossimità e i nodi di rete commemorazione della strage di Capaci, taglia il nastro delle 10 edizioni. Nata nel 2015 a Catania in un Bene sottratto alla mafia, situato nel popolare quartiere di Librino che il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, con i suoi soci e la Fondazione Èbbene con i suoi centri di Prossimità, hanno restituito alla collettività l’iniziativa percorre anche quest’anno lo Stivale. Diciotto appuntamenti in programma tra cui workshop, laboratori di civismo e incontri con testimonial di legalità rivolti ai giovani, sono i megafoni dei valori che la mafia vuole azzerare: l’uguaglianza, il rispetto, la fiducia, la responsabilità.

Lo slogan “Comunità e Legalità”

“Comunità e Legalità” è il tema scelto per il 2024, spiega la presidente Elisa Furnari. “Abbiamo voluto ricordare il valore dello stare insieme, dell’aggregazione nella condivisione di valori e comportamenti positivi. Le Mafie traggono vantaggio da situazioni di disuguaglianza, radicandosi soprattutto in ambienti segnati dalla disgregazione sociale e dall’emarginazione. Creare comunità unite, spazi inclusivi e accessibili è la strategia più efficace nel contrastare le mafie nel lungo termine”. Ed è una grande comunità Capace di crescere nella legalità quella che si incontra in “Capaci di Crescere”.

L’apertura degli incontri a Vittoria

Dagli studenti che hanno aperto il cartellone incontrando a Vittoria (Ragusa) il reporter Antonio Vassallo, tra i primi a recarsi sulla scena della strage, passando dai laboratori di Tricase (Lecce) e molto altro ancora fino alla conclusione di questo percorso che, come ogni anno, ci vedrà attorno all’albero Falcone di Librino dove tutto è cominciato. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio di Fondazione Falcone coinvolgerà centinaia di ragazzi ma anche Istituzioni e si fonda sul lavoro di oltre 30 organizzazioni. Un grazie a tutti loro per essere testimoni concreti e operosi. Ancora una volta è la prova che per essere Capaci di Crescere abbiamo bisogno di comunità e legalità.

I prossimi appuntamenti

21 Maggio, BENEVENTO. Usurati Riciclati. Nodo di Rete “Nuovi Orizzonti”

21 Maggio, PROCIDA. Seminario sulla crescita e sui comportamenti disfunzionali e criminali. Nodo di Rete “Vivara”.

22 Maggio, MESSINA. Passi puliti per il bene comune. Centro di prossimità “MCL Messina”

23 Maggio, TRICASE (LE). Proiezione di un documentario sulla strage di Capaci. Nodo di Rete “Ipad Mediterranean”

23 Maggio, TERMOLI (CB). Rigenerazione di spazi urbani: arte e gioco. Nodo di Rete “Kairos”

24 Maggio, COSENZA. Edu Hub: Contrasto alla povertà educativa minorile. Nodo di Rete Don Bosco

23 Maggio, CATANIA – LIBRINO, Polo Educativo Villa Fazio. Momento conclusivo di “CAPACI DI CRESCERE 2024”. Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, Centro di prossimità Mosaico, Coop Team, Aps C’era Domani Librino, IRISS Francesca Morvillo