Dramma a Bologna

Dramma a Bologna, in zona Battindarno. La scorsa notte, una mamma di 32 anni, Stefania Alexandra Nistor, di origine romena, e i suoi tre figli, due gemellini di 2 anni e uno di 6, hanno perso la vita a causa di un incendio divampato nell’appartamento dove vivevano, in via Bertocchi.

Stando ai primi accertamenti, pare che le fiamme siano state causate da una stufetta elettrica.

La famiglia si trovava nella stessa stanza da lett e, forse, sono morti per le inalazioni da fumo. Gli accertamenti di polizia e vigili del fuoco sono coordinati dalla pm di turno Elena Caruso.

il vicequestore Pierluigi Pinto, dirigente del commissariato di Polizia Due Torri-San Francesco, ha spiegato: “L’incendio con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato allacciato un apparecchio per riscaldare. Ne è nato un corto circuito e dalle prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sembrerebbe del tutto accidentale. L’appartamento è sotto sequestro, il pm se lo riterrà opportuno e gli stessi vigili faranno ulteriori accertamenti”.

Il padre, separato dalla 32enne e non convivente, è giunto successivamente così come i nonni.

Marco Lepore, sindaco della città: “Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.