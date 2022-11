La dichiarazione raccolta da Fanpage

Cristina Scuccia non è più Suor Cristina. La siciliana, vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Oggi vive in Spagna e fa la cameriera.

A Verissimo, su Canale 5, ha detto: “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore!”.

La reazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia

FanPage.it ha provato ad avere una reazione dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, la congregazione di cui la siciliana ha fatto parte fino a poco tempo fa e le parole sono state solo queste: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”.

“Non ho mai messo Dio in discussione”

Nella sua lunga intervista alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la 34enne ha anche detto: “Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole”.

Suor Cristina, comunque, “in fondo è dentro di me. Ho fatto un percorso meraviglioso ma anche complesso e difficile. Prima avevo il sorriso, oggi ce l’ho ancor più pieno e carico. Credo ancor di più nella vita e in Dio, la fede non è andata via. Sono stati quasi 15 anni di vita religiosa, sono stati gli anni più belli della mia vita”.

Sulla decisione ha inciso anche la scomparsa del padre: “Mia mamma era in ospedale con papà, io ero da sola a casa. Capivo che avevo bisogno di stare sola, di prendermi un anno per viaggiare. Purtroppo non ho avuto la possibilità di confrontarmi con mio padre, ma lui ha sempre detto che la mia felicità sarebbe stata la sua”.