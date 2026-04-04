La guida

La maggior parte dei supermercati italiani resterà chiusa domenica 5 aprile 2026 (Pasqua). A Pasquetta, lunedì 6 aprile, molte catene riapriranno con orari ridotti (indicativamente 8:00-20:00). Esselunga chiude a Pasqua e riapre a Pasquetta. Lidl chiude a Pasqua, riapre a Pasquetta. Conad: aperture selettive in entrambi i giorni. Aldi: chiuso a Pasqua, orario domenicale a Pasquetta.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: la guida catena per catena per il 5 e 6 aprile

Oggi è il sabato santo e le ultime ore prima del lungo weekend pasquale sono quelle decisive per la spesa. Domani, domenica 5 aprile, la maggior parte delle catene della grande distribuzione organizzata terrà chiusi i propri punti vendita in tutta Italia. Dopodomani, lunedì 6 aprile (Pasquetta), la situazione cambia: molti supermercati riaprono, ma quasi sempre con orari ridotti rispetto a un normale giorno feriale. La regola vale per quasi tutte le catene, con differenze significative da città a città e da punto vendita a punto vendita.

Prima di uscire, conviene verificare. Qui di seguito trovi la situazione catena per catena, aggiornata alla mattina di oggi.

Domenica 5 aprile (Pasqua): quasi tutto chiuso, con eccezioni

La tendenza generale per la domenica di Pasqua è la chiusura. In molte città e per la maggior parte delle catene, le saracinesche resteranno abbassate per l’intera giornata. Ci sono però alcune eccezioni e non sempre dipendono dall’insegna: spesso è il singolo punto vendita (o il gestore locale) a decidere.

Aldi chiude tutti i propri supermercati domenica 5 aprile. Nessuna deroga comunicata a livello nazionale.

Esselunga resterà chiusa a Pasqua. È una delle poche catene ad avere comunicato una politica uniforme per l’intera rete: nessuna apertura straordinaria domenica.

Lidl sarà generalmente chiusa a Pasqua. Le eventuali aperture, pochissime, dipendono dalla zona e vanno verificate sul sito ufficiale.

Conad rappresenta il caso più articolato. Diversi punti vendita Conad restano aperti con orari speciali. La catena ha dichiarato che molti negozi in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto rimarranno operativi anche domenica, con orari dedicati. Non è però una regola estesa all’intera rete: fuori da queste regioni o nei centri più piccoli, è probabile trovare i punti vendita chiusi.

Coop e Ipercoop adottano la stessa logica territoriale. In alcune città i punti vendita saranno aperti anche la domenica di Pasqua, ma non è una regola uniforme a livello nazionale.

Carrefour lascia decidere ogni punto vendita in autonomia. In linea generale, molti negozi sono chiusi a Pasqua. Fanno eccezione alcuni Carrefour nelle grandi città, in particolare Roma, dove risultano aperti con orario esteso.

Bennet si muove in modo variabile: alcuni punti vendita hanno optato per l’apertura sia il 5 aprile sia il 6, altri per la chiusura in entrambi i giorni, altri ancora restano aperti a Pasquetta e chiudono a Pasqua.

Penny Market resterà chiuso domenica 5 aprile

MD Supermercati sarà chiuso a Pasqua. Qualche punto vendita potrebbe aprire per mezza giornata, ma sono eccezioni non comunicate centralmente.

Lunedì 6 aprile (Pasquetta): più aperture, orari ridotti

La regola generale è che quasi tutte le catene seguono lo stesso schema: il 5 aprile i punti vendita resteranno chiusi; il 6 aprile saranno invece aperti, generalmente con orario dalle 8:00 alle 20:00 circa.

Esselunga riapre a Pasquetta con orari festivi, spesso tra le 8:00 e le 20:00 o 21:00 nelle grandi città e nei centri commerciali, salvo variazioni locali.

Lidl a Pasquetta ha molti punti vendita aperti con orari festivi indicativi dalle 8:00 alle 20:30 circa.

Aldi apre a Pasquetta applicando l’orario domenicale.

Conad a Pasquetta ha numerosi negozi tornati accessibili, sebbene con orari ridotti.

Coop riapre a Pasquetta con riapertura diffusa, generalmente con orario ridotto.

Penny Market apre lunedì con orari modificati nella maggioranza dei punti vendita.

MD apre nella giornata di lunedì 6 aprile con orario ridotto.

Eurospin prevede un’apertura più generalizzata a Pasquetta, con differenze territoriali.

Famila ha quasi tutti i punti vendita aperti lunedì, spesso con orario ridotto.

Il Gigante e Iper gestiscono le aperture con flessibilità: i supermercati Iperal prevedono le opzioni più comuni tra chiusura a Pasqua e apertura a Pasquetta dalle 8:30 alle 20:00, oppure apertura in entrambi i giorni con orario 8:00-13:00.

La variabile territoriale conta più dell’insegna

Il dato che emerge da tutte le comunicazioni delle catene è lo stesso: l’insegna indica una tendenza, non una certezza. La variabile territoriale resta determinante: lo stesso brand può comportarsi diversamente a seconda della città, della zona commerciale e delle scelte del singolo gestore. La domenica di Pasqua rimane il giorno a rischio chiusura più elevato.

Per chi non vuole trovare le porte chiuse, l’unico modo per avere certezza è verificare il proprio punto vendita sul sito o sull’app della catena di riferimento, oppure chiamare direttamente il negozio.