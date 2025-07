Domani, 22 luglio, una nuova estrazione

Il SuperEnalotto continua a catturare l’attenzione di milioni di giocatori con un jackpot che ha raggiunto i 28,8 milioni di euro per il prossimo concorso, previsto per domani, martedì 22 luglio.

L’ultima estrazione, avvenuta sabato scoorso – concorso n. 115 – ha visto i numeri vincenti 5, 43, 46, 56, 58, 90, con Jolly 23 e SuperStar 54. Non essendo stato centrato il jackpot, il montepremi ha continuato a crescere, rendendo il prossimo concorso ancora più appetibile.

Per i giocatori che cercano di massimizzare le loro possibilità, è utile conoscere i numeri ritardatari, ovvero quelli che non sono stati estratti da più tempo. Di seguito, una tabella che riassume i numeri ritardatari più significativi:

Numero Giorni dall’ultima estrazione Ultima estrazione 84 164 07/02/2025 89 146 25/02/2025 12 142 01/03/2025 29 109 03/04/2025 66 97 15/04/2025 13 84 28/04/2025

Inoltre, per il SuperStar, il numero 18 è in ritardo da ben 1322 giorni, con l’ultima estrazione risalente al 07/12/2021.

La popolarità del SuperEnalotto e le strategie dei giocatori

Il SuperEnalotto è da anni una delle lotterie più amate in Italia, grazie ai suoi jackpot milionari che attirano sia giocatori occasionali che habitué. La possibilità di vincere somme che cambiano la vita, come i 28,8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso, alimenta sogni e speranze in tutto il Paese. Molti giocatori adottano strategie per scegliere i propri numeri, come puntare sui ritardatari, basarsi su date significative o utilizzare sistemi statistici più complessi.

Tuttavia, è importante sottolineare che il SuperEnalotto è un gioco basato sulla casualità e nessuna strategia garantisce la vittoria. Si raccomanda di giocare in modo responsabile, stabilendo un budget fisso e vivendo l’esperienza come un momento di svago, senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo del possibile premio. Ricordiamo che le estrazioni sono completamente casuali e queste statistiche servono solo come supporto informativo.

Per ulteriori dettagli e per verificare i risultati ufficiali, si consiglia di consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto.