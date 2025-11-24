Aumenti ovunque tranne che in 3 regioni: ecco quali

Nel 2025 la spesa media per i rifiuti sale a 340 euro: cresce la raccolta differenziata, ma il Sud continua a pagare di più.

Nel 2025, ogni famiglia italiana spende in media 340 euro all’anno per la gestione dei rifiuti urbani. Un dato che segna un aumento del 3,3% rispetto al 2024, quando la media nazionale si fermava a 329 euro. Lo evidenzia l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, che fotografa una situazione in continua evoluzione, ma ancora profondamente segnata da differenze territoriali.

Crescono le tariffe quasi ovunque, eccezion fatta per Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, le uniche regioni dove si registra una riduzione o stabilità dei costi. In 95 capoluoghi di provincia su 110, la Tari è aumentata rispetto all’anno precedente. Solo in 14 città è calata, mentre in una è rimasta invariata.

Divari territoriali sempre più marcati

Le disparità tra Nord e Sud non solo permangono, ma in alcuni casi si acuiscono. Le regioni più economiche restano Trentino-Alto Adige (224 euro), Lombardia (262 euro) e Veneto (290 euro). Al contrario, Puglia (445 euro), Campania (418 euro) e Sicilia (402 euro) sono in cima alla classifica delle più care.

A livello urbano, Catania si conferma il capoluogo di provincia con la Tari più alta: ben 602 euro a famiglia. La seguono Pisa (557 euro), Genova (509 euro) e Napoli (496 euro). In senso opposto, Cremona è la più economica con 196 euro, seguita da Udine e Trento, entrambe con 199 euro.

Secondo Cittadinanzattiva, “dei dieci capoluoghi più costosi, sette appartengono a regioni meridionali, a conferma del persistente divario territoriale”. Anche tra le città più virtuose, il Nord si distingue: “Otto dei dieci capoluoghi più economici appartengono a regioni settentrionali”.

Efficienza e raccolta differenziata premiano le regioni del Nord

Alla base di queste differenze ci sono principalmente due fattori: l’efficienza dei sistemi di raccolta e la tariffazione puntuale. Dove i rifiuti vengono gestiti con modalità più moderne e trasparenti, le famiglie spendono meno.

Regioni come Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche associano tariffe inferiori alla media nazionale a elevati livelli di raccolta differenziata. Un esempio: in Emilia-Romagna, la spesa media è di 284 euro, e la raccolta differenziata ha raggiunto il 77,1%, ben al di sopra della media nazionale del 66,6%.

Anche la media territoriale nord-sud è significativa:

Nord: spesa media 290 euro, raccolta differenziata 73%

Centro: spesa media 364 euro, raccolta differenziata 62%

Sud: spesa media 385 euro, raccolta differenziata 59

Variazioni locali: i casi più significativi

Il rapporto evidenzia anche le variazioni più marcate nelle tariffe. Al rialzo, spiccano:

Reggio Emilia: +15,1%

Ferrara: +13,8%

Siena: +12,9%

Tra le città dove la Tari è invece diminuita, i casi più rilevanti sono:

Modena: -12,3%

Aosta: -8,4%

Cagliari: -7,6%

Milano: -7,5%

Un dato interessante arriva proprio dall’Emilia-Romagna: pur essendo una delle regioni più virtuose, registra un incremento medio della Tari (+3,2%), passando da 275 a 284 euro in un anno. Tuttavia, alcune città come Cesena (246 euro) restano sotto la media, mentre Ferrara si colloca più in alto con 341 euro.

Lo sapevi che…?

Il Trentino-Alto Adige, oltre a essere la regione più economica in termini di Tari, si distingue anche per un’altissima percentuale di raccolta differenziata.

Il divario tra Cremona (196 euro) e Catania (602 euro) è di oltre 400 euro l’anno a famiglia.

La tariffazione puntuale — che fa pagare in base a quanto si produce — è tra le soluzioni più efficaci per ridurre i costi.

FAQ – Le domande più cercate online

Quanto si paga di Tari in media nel 2025?

La spesa media nazionale è di 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024.

Qual è la città dove si paga di più la Tari?

Catania guida la classifica con 602 euro medi all’anno per famiglia.

Qual è la città più economica per la Tari?

Cremona, con una media di 196 euro l’anno.

Quali regioni hanno la raccolta differenziata più alta?

Le regioni del Nord, in particolare Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto, superano il 70% di raccolta differenziata.

Cosa causa le differenze di prezzo tra le città?

Le principali cause sono l’efficienza dei servizi, la presenza di tariffazione puntuale e la quantità di rifiuti prodotti.