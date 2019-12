È successo nel capoluogo toscano, su un autobus della linea 6.

Un palermitano di 58 anni aveva optato per uno stratagemma antico ma, a quanto pare, efficace, per derubare i passeggeri dei mezzi pubblici: aveva bucato le tasche del suo giaccone per fare uscire le mani così da frugare in quelle altrui.

L’uomo, però, è stato bloccato ieri – venerdì 20 dicembre – dalla polizia a Firenze su un mezzo della linea 6. Poco prima, il 58enne era riuscito a prendere un pacchetto di sigarette dalla borsa di un ignaro passeggero. Naturalmente, per il palermitano è scattata una denuncia per furto.

Si è appreso che i poliziotti stavano pedinando il borseggiatore e, poco prima, con la medesima tecnica, aveva tentato di frugare nella borsa di una donna.