contenuto nel suo secondo album “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”

l’artista da 1.5 miliardi di stream globali

Conquista il mondo con il suo singolo “Telepatìa”, TOP5 nella Spotify Global chart e già TOP50 in radio in Italia!

“TELEPATÍA” contenuto nel suo secondo album “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, ha già raggiunto la classifica Spotify piazzandosi nella top 5, collezionando più di 131 milioni di stream e conquistando anche i social, in particolare Tik Tok.

KALI UCHIS è già una diva musicale forte di oltre 1,5 miliardi di stream con i suoi brani pubblicati fino ad ora. A proposito di “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, il suo secondo album, l’artista ha dichiarato: “l’album è un mix di generi musicali diversi che mi hanno in qualche modo ispirato e hanno caratterizzato la mia infanzia. Sono molto contenta di aver combinato emozioni e un sentimento di nostalgia assieme. Spero vi porterà gioia così come è stato per me”.

KALI UCHIS ha anche vinto il suo primo Grammy Award per Best Dance Recording col il brano di Kaytranada “10%”. E’ anche l’unica donna ad essere nominata nella categoria “Favorite Pop Album” ai Latin Music Award che si terranno il prossimo 15 aprile in Florida.

Kali vanta numerose importanti collaborazioni con artisti come Daniel Caesar, Tyler, The Creator, Mac Miller, Major Lazer e Snoop Dogg.

Kali Uchis, il Video di Telepatìa