La visita è confermata

Tensione tra Cina e Stati Uniti d’America per la visita a Taipei, in programma per domani, di Nancy Pelosi, speaker della Camera degli USA.

La CNN riporta, infatti, che Pelosi dovrebbe visitare Taiwan nonostante gli avvertimenti di Pechino.

John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha affermato: “Non siamo intimiditi dalla retorica della Cina. Il viaggio della Speaker è importante e noi lo sosteniamo”, pur non confermando la tappa della Pelosi a Taiwan.

Anche il Wall Street Journal, però, ha confermato il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan: arriverà nella serata di domani e si tratterà sull’isola anche il giorno dopo, quando arà alcuni incontri con i rappresentanti del governo locale.

La minaccia della Cina

La Cina, dal canto suo, ha assicurato che le sue forze armate non staranno “a guardare” nel caso della visita a Taiwan di Nancy Pelosi.

Zhao Lijian, portavoce del Ministero degli Esteri, ha detto: “Vorremmo avvertire ancora gli UDA che la Cina è in attesa e che l’Esercito popolare di liberazione non starà a guardare”, assicurando che “la Cina prenderà sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e integrità territoriale”.

La Cina, infatti, pretend che gli USA debbano rispettare il principio dell’Unica Cina e mantenere la promessa del presidente Joe Biden di non sostenere l’indipendenza di Taiwan. La Cina, infine, ha annunciato altri due cicli di manovre militari nel mar Cinese meridionale e nel mar Giallo, nello stretto di Bohai.