A Cagliari

A Cagliari un 51enne ha tentato di aggredire un anziano per sottrargli il portafoglio. Tuttavia, ciò che doveva essere una rapina si è rapidamente trasformato in una violenta aggressione.

La ricostruzione

L’incidente ha avuto luogo nel centro del capoluogo sardo, quando il rapinatore, un uomo di 51 anni, si è avvicinato all’anziano con l’intenzione di rubargli il portafoglio. La vittima, un 93enne cagliaritano, ha reagito immediatamente in maniera coraggiosa, iniziando a urlare per allontanare l’aggressore.

L’inseguimento

La pronta reazione dell’anziano ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti, inseguendo il rapinatore. La situazione ha preso una svolta inattesa quando il rapinatore è stato catturato e brutalmente picchiato dai passanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Precedenti del rapinatore

È emerso che il 51enne di Decimoputzu, l’aggressore, aveva già una serie di precedenti giudiziari alle spalle. Questo episodio avrebbe aggravato la sua situazione giuridica, portando al suo arresto per tentata rapina.

Conseguenze

Attualmente, il rapinatore si trova dietro le sbarre nel carcere di Uta, mentre l’anziano di 93 anni è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici. L’anziano ha riportato traumi agli arti inferiori e lacerazioni alle braccia, con una prognosi di 15 giorni.

L’incidente si è verificato nel quartiere di Is Mirrionis, in via Flumentepido.