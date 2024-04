La scossa più forte di magnitudo 3.7

Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei, con due scosse avvertite anche nei quartieri occidentali della città di Napoli.

Infatti, sono oltre 25 le scosse registrate dalle 9.40 circa dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’INGV, con epicentri localizzati nel territorio del comune di Pozzuoli e a varie profondità.

Due scosse in particolare, di magnitudo 3.7 (alle 9.44) e 3.1 (alle 9.46), sono state nitidamente avvertite dalla popolazione nei comuni Flegrei e nei quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo, fino ad alcune zone di Vomero e Arenella, soprattutto ai piani alti. Di conseguenza, molta gente è scesa in strada per la paura.

Lo sciame sismico è legato al fenomeno del bradisismo tipico dei Campi Flegrei. Infatti, è stato avvertito anche odore di zolfo.

Non risultano danni a persone o cose.

La nota del Dipartimento della Protezione Civile

“Dalle ore 09.35, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.7. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.

Così un comunicato del Dipartimento della Protezione civile.

In totale, sono state quindici le scosse di terremoto registrate stamattina nell’area dei Campi flegrei nell’arco di appena mezz’ora, tra le ore 9.39 e le 10.08.