Epicentro Impruneta

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni con magnitudo 3.7, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa è avvenuta alle 17.50 con una profondità di 10 chilometri. L’epicentro è stato a Impruneta, comune di 14mila abitanti. Il sisma è stato avvertito non solo a Firenze, pure nel centro città, ma anche in altre località, come San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Scandicci, Bagno a Ripoli, Fiesole e Siena.

Il terremoto si è sentito così tanto che la seduta del Consiglio Regionale della Toscana è stata sospesa perché la scossa è stata chiaramente avvertita dai consiglieri e assessori presenti in aula.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Twitter ha scritto: “È stata registrata une leggera scossa di terremoto nella zona di Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la Protezione Civile”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giali, su Facebook: “Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”.

Paura e panico tra la gente, scesa in strada. Fortunatamente, però, non si hanno notizie di feriti né di danni.