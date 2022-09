Epicentro a Bargagli

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Genova e nel resto della Liguria. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito alle 15.40. Più prolungato nel levante.

Il sistma è stato di magnitudo 4.1, come reso noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato localizzato a Bargagli con un profondità di 10 chilometri.

Il sindaco del comune ligure, Sergio Casalini, ha raccontato: “Ero in casa e ho ancora tutto il tremolio addosso: tremava il pavimento. Sono scappato in strada e cosi’ tanti altri concittadini”.

“Ho girato parte del territorio e al momento sembra essere tutto ok – ha rassicurato il primo cittadino – Ma lo spavento è stato grande. Anche gli operai che si trovavano sui ponteggi al lavoro sul palazzo del Comune si sono buttati giù. Tremava tutto”.

Le Ferrovie hanno sospeso il traffico sulla linea Genova – La Spezia per precauzione dopo il sistema. I convogli non circolano tra Genova Brignole e Santa Margherita Ligure dopo che i sistemi informatici hanno inviato delle allerte alla centrale operativa. È in corso una ricognizione lungo la linea dei tecnici di RFI per verificare che gli impianti siano a posto.