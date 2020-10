Gravi danni nella città di Smirne

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,7 della scala Richter, è stato registrata al largo dell’isola greca di Samo, nel Mar Egeo, con epicentro a 17 km da Izmir, in Turchia.

È stato segnalato il crollo di diversi edifici nella città tuca di Smirne. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa turca Anadolu, il ministro dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu, ha detto che sono crollati almeno sei edifici a Smirne.

Il governatore di Smirne Yavuz Selim Kosger ha dichiarato: C’è stato un grave terremoto. Ci trasferiremo al centro di crisi. Qualunque siano le informazioni in arrivo, le comunicheremo in dettaglio». Stando a quanto riportato dalla stampa turca, il sisma, che ha provocato anche un piccolo tsunami nella parte della città di Smirne sulla costa, è stato avvertito con forza anche a Istanbul, a Edirne e ad Atene, in Grecia.

Si è appreso che un numero imprecisato di persone si trova sotto le macerie. Lo ha riferito il ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione di Ankara, Murat Kurum, che si sta recando sul posto. Diverse squadre sono impegnate nelle attività di ricerca e soccorso.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato: «Con tutti i mezzi possibili, siamo tutti al fianco dei cittadini. Abbiamo mobilitato tutte le istituzioni e i ministeri. Tutto lo Stato è mobilitato per i soccorsi».

Sono 4 le vittime accertate finora in Turchia. I feriti sono 120.

