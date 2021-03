IL NUOVO ALBUM USCIRÀ IL 16 APRILE

Oggi, THE OFFSPRING, celeberrimo gruppo della California del Sud, una delle più quotate punk rock band di tutti i tempi, svela il nuovo video del singolo “Let The Bad Times Roll,” brano che dà il titolo all’attesissimo decimo album realizzato in studio della band, in uscita il 16 aprile su etichetta Concord Records.

Un successo immediatamente gratificato dall’esordio (rispettivamente in undicesima e venticinquesima posizione) nelle chart radiofoniche Rock e Alternative a sole quattro settimane dall’esordio. Ed intanto il singolo non dà segno di cedimento, anzi. “Let The Bad Times Roll” per due settimane – a partire dal debutto – è stato il singolo più recepito dalle radio dei circuiti rock, ed ha totalizzato circa 4 milioni di stream.

Sia i fan che la critica hanno accolto con entusiasmo la nuova musica della band, salutata da Rolling Stone come un “ritorno al loro marchio di fabbrica: un pop rock diviso fra candore e tagliente ironia”, mentre Loudwire descrive “la tipica tendenza della band a puntare il dito verso i mali della società di oggi”, e Alternative Press annuncia che “il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo album degli Offspring è ufficialmente iniziato.”

Fedele all’irriverenza graffiante storicamente connaturata al punk rock, il video sottolinea e veicola – con mezzi e toni aggiornati – il contenuto del testo, legato alle sfide fronteggiate dalla società contemporanea. Guarda

The Offspring: il nuovo video di “Let the bad times roll”

Leggende e innovatori della scena punk rock della California del Sud, THE OFFSPRING hanno venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto innumerevoli premi, e si sono esibiti senza risparmiarsi (più di 500 show nel solo ultimo decennio). La loro musica ha avuto un impatto considerevole anche in film, in televisione e in non pochi videogame, ma alla fine la band (il cantante Dexter Holland, il chitarrista Noodles, il batterista Pete Parada ed il nuovo bassista Todd Morse) ha deciso di concentrarsi sull’uscita di un nuovo album nel 2021.